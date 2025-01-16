تفاصيل التحقيق مع عاطل بتهمة النصب على راغبى السفر فى مدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح لاتهامه بالنصب على شباب، بعدما أوهمهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج مصر، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.



ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بالقليوبية) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق استئجارا بعض المقرات وإنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" واتخاذها مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال تواجده بمقر إحدى شركاته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وعُثر بداخل الشركة على (عدد من التأشيرات منسوبة لإحدى الدول "مزورين" - عقود عمل"خالية البيانات" منسوبة لشركات مختلفة – مستندات معدة للتزوير وأكلاشيهات ونماذج أختام مختلفة - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامي" - 3 بطاقات دفع إلكترونى بإسم المتهم منسوبة لبنوك مختلفة صورة عقد شراء شقة سكنية بإسم المتهم - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى "بفحصها تبين احتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى").