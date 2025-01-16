بين مبادرة بايدن وفوز ترامب.. خلاف رؤساء أمريكا حول صاحب الفضل في اتفاق غزة

كتبت : نهال أبو السعود

رغم التعاون الذي وصفته صحيفة نيويورك تايمز بغير المسبوق بين رئيس منتهية ولايته وآخر على وشك بدء الجديدة، حاول جو بايدن ودونالد ترامب نسب الفضل إلى أنفسهما في الدفع للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد مفاوضات شائكة ومحاولات عدة لإنهاء الحرب المستمر على القطاع منذ اكثر من عام.

وقال الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اعتمد على إطار العمل الذي طرحه في السابق، بينما قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب إنه لولا نجاحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية ما كان للاتفاق أن يتم.

وأضاف في خطاب الوداع الذي ألقاه، مساء الأربعاء من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "طور فريقي هذه الخطة وتفاوض عليها، وسيتم تنفيذها إلى حد كبير من قبل الإدارة القادمة.. لهذا السبب طلبت من فريقي إبقاء الإدارة القادمة على اطلاع كامل".

على الجانب الآخر، بينما كان بايدن ينتظر الكلمة الرسمية، كان ترامب هو من سبقه بالكشف عن الاتفاق بنفسه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه صاحب الفضل في الانفراجة التي جاءت بعد أشهر من المفاوضات بعد تحذيراته المتكررة من أن أبواب الجحيم ستفتح في الشرق الأوسط إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.

وقال: "هذا الاتفاق الملحمي لوقف إطلاق النار ما كان ليتم لولا انتصارنا التاريخي في نوفمبر، إذ أشار ذلك للعالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأمريكيين وحلفائنا"، وكان ترامب أرسل مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف للمشاركة في المحادثات في الدوحة، حيث ظل هناك خلال آخر 96 ساعة من المفاوضات التي أفضت إلى إعلان الاتفاق.

وبحلول الوقت الذي ظهر فيه بايدن أمام الكاميرات في البيت الأبيض في وقت لاحق من بعد الظهر، كان أكثر لطفًا، مشيرًا إلى أن الفريقين تحدثا بصوت واحد لكنه انزعج عندما سُئل عمن يستحق الفضل، هو أم ترامب، ليجيب ساخرا: "هل هذه مزحة؟" في إشارة إلى أنه هو الذي يستحق الفضل في الاتفاق.

ومن جانبه، يحاول البيت الأبيض الحفاظ على الدبلوماسية الأمريكية، حيث أشاد مسؤول في إدارة بايدن بمبعوث ترامب لمساعدته في التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أنه عمل جنباً إلى جنب مع مبعوث بايدن، بريت ماكجورك، الذي كان في الدوحة منذ 5 يناير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحافيين، إن بايدن أراد مشاركة فريق ترامب لأن الرئيس المنتخب هو من سيتولى مهمة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.