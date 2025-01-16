بشاير الشهر الكريم.. أسرة مسيحية تصنع فوانيس رمضان منذ 20 عاما بالغربية (صور)

الغربية مصطفى عادل

جسد رامى حلمى وزوجته شيرى من أبناء مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية واحدة من أجمل صور الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين فى المجتمع، حيث ساهمت تلك الأسرة المسيحية فى نشر الفرح والسعادة بين الجميع بغض النظر عن الدين أو الخلفية.

وتقوم تلك الأسرة المسيحية بتصنيع فوانيس رمضان والمشاركة فى فرحة المسلمين بالشهر الكريم منذ أكثر من 20 عامًا، مما يعكس روح التسامح والمحبة الحقيقية التى تجمع بين أفراد المجتمع.

لم يقتصر الأمر على ذلك بل يحرص رامى حلمى على تزيين الشارع الذى يقيم فيه بزينه رمضان، وأيضا تزيين أحد المساجد القريبة منه استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم ومشاركة منهم المحبة والمودة مع إخوانه المسلمين.

يقول رامى حلمى لـ "اليوم السابع" إن ينتظر تلك الفترة من كل عام لتجهيز فوانيس رمضان وتجهيزات الشهر الكريم وبيعها للمسلمين وأصحاب المحلات لاستقبال الشهر الفضيل، والذى يعد مناسبة هامة وسعيدة للمسلمين.

وأضاف أنه يعمل فى تصنيع فوانيس رمضان من الخيامية، والمفارش ومدافع رمضان وعليها رسومات من روائح ذكريات الشهر الكريم وشخصيات كرتونيه التى كانت تأتى فى التلفزيون فى شهر رمضان.

وأشار إلى أنه يجهز لاستقبال الشهر الكريم، فى شهر يناير من كل عام بعد احتفالات المسيحين بعيد الميلاد المجيد، ويقوم هو وزوجته واولادهما بالعمل سويا فى المحل الخاص بهم لتصنيع فوانيس رمضان والزينة، وتجهيز الأضواء الليد وغيرها من الزينة التى تزين المنازل فى الشهر الكريم، مبينًا أنه ينتهى من أعماله مع بداية شهر رمضان.

وتابع أنه يشعر بالفرحة وهو يزين الشارع الذى يقيم فيه وأيضا تعليق الزينة فى المسجد القريب منه حبا فى الشهر الكريم، ومشاركة المسلمين فرحتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن منتجاته توزع فى عدة محافظات، وتصدر لعدد من الدول العربية، مؤكدًا أن شهر رمضان المبارك هو مناسبة عظيمة يحبها هو وأسرته وينتظرونها كل عام.



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تفصيل-زينة-رمضان



رامى-وزوجته-أسرة-مسيحية-تصنع-فوانيس-رمضان-منذ-20-عاما