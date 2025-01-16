الناشرين المصرين يعلن تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية

كتب محمد فؤاد

أعلن اتحاد الناشرين المصرين برئاسة فريد زهران، اليوم الخميس عن تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً: تشكيل هيئة المكتب: فريد زهران - رئيس الاتحاد، أحمد بدير - وكيل الاتحاد، محمد عبد المنعم - الأمين العام، أحمد رشاد - أمين الصندوق.



ثانياً: تشكيل اللجان النوعية: لجنة حرية النشر – برئاسة فريد زهران، لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية – برئاسة محمد كامل شطا، لجنة العلاقات العامة والتسويق – برئاسة محمود عبد النبي، لجنة فض المنازعات – برئاسة محمد العبسي، لجنة النشاط الاجتماعي – برئاسة محمود خلف، لجنة التطوير المهني – برئاسة نيفين تهامي، لجنة الإعلام – برئاسة نيفين تهامي.



ثالثاً: استحداث لجنة جديدة، حيث تم استحداث لجنة مجالات النشر النوعية برئاسة وليد مصطفى، والتي سيتم تقسيمها إلى 6 شعب تضم مجالات النشر المختلفة، وتهدف اللجنة إلى دراسة وبحث المشكلات التي تواجه كل شعبة على حدة والعمل على إيجاد حلول فعّالة لها.

رابعاً: تكليف خاص، حيث قرر المجلس تكليف فريد زهران، رئيس الاتحاد، بتسيير أعمال لجنة المعارض لحين انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.



يذكر أن الجمعية العمومية لانتخابات التجديد النصفى، لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، والتي عقدت يوم الأحد 5 يناير 2025، قد أعلنت فوز كل من: محمد عبد المنعم، وليد مصطفي، محمد كامل، نفين التهامي في انتخابات التجديد النصفي.