الموسم السياحى الشتوى.. سحر الآثار بمعبد الأقصر يجذب ضيوف العالم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

سحر خاص لا يضاهيه سحر فى أحد أهم وأقدم دور العبادة الدينية التاريخية فى مدينة الأقصر، وهو معبد الأقصر الذى يضم سلسلة من التماثيل البديعة للملك رمسيس الثانى ونقوش تسرد تاريخه وبطولات الجيش المصرى فى العصور المصرية القديمة والانتصارات فى الحروب، بجانب المسلات والأعمدة المنقوشة والتى حصلت على دفعة تطوير كبيرة مؤخرًا، والتى تجذب ضيوف العالم من السائحين فى فترات النهار وفى الليل عقب قرار إضاءة المعبد حتى 12 ليلًا فى الموسم السياحى الشتوى.

وفى هذا الصدد تشهد منطقة معبد الأقصر على كورنيش النيل بوسط المدينة، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج السياحية القادمة من حول العالم للاستمتاع بسحر الإضاءة الليلية داخل المعبد عقب قرار محافظ الأقصر، حيث يتوافد السياح على أعمدة ومقصورات المعبد لإلتقاط الصور التذكارية المميزة نهارًا وليلًا ومعرفة تاريخ المعبد الأهم فى المدينة، حيث يعتبر معبد الأقصر أحد أهم المعالم الأثرية فى البر الشرقى بمدينة الأقصر، ومدخله من قلب ساحة سيدى أبو الحجاج الأقصر، وهو المعبد الذى تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبة للإله آمون، وذلك حسبما يقول أحمد عربى مدير عام معبد الأقصر، موضحًا أن أمنحتب لظروفه وقتها لم يكن يستطيع تولى حكم مصر فهو لم يكن إبن فرعون سابق أو متزوج من ابنة فرعون سبق له حكم مصر، وهما الشرطان لتولى حكم مصر وقتها، فنصحه أحد رجاله ببناء معبد ضخم لتمجيد وعبادة الإله آمون رع لتأكيد نسبه حتى يستطيع حكم البلاد وبالفعل نجح فى ذلك عبر بناء معبد الأقصر التاريخي.

وكان قد وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك فى إطار دعم وتنشيط القطاع السياحى بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحى بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.



استمتاع السائحين داخل معبد الأقصر



إقبال الأفواج السياحية مساءاً بالمعبد



اقبال سياحى كبير فى معبد الأقصر



الأفواج السياحية تتوافد على معبد الأقصر



الإقبال السياحى المبهر فى معبد الأقصر



الإقبال السياحى المميز داخل معبد الأقصر



الإقبال السياحى داخل معبد الأقصر مساءاً



التوافد السياحى داخل معبد الأقصر ليلاً



التوافد من السائحين على أعمدة معبد الأقصر



السياح يستمتعون داخل معبد الأقصر



جانب من زيارات السياح لمعبد الأقصر نهاراً



جانب من زيارات سياح العالم فى معبد الأقصر



زيارات السائحين داخل معبد الأقصر_1



زيارات مسائية لمعبد الأقصر



سحر مسلات معبد الأقصر يجذب سياح العالم



طريق الكباش وزيارات السياح نهاراً