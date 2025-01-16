المملكة المتحدة تعلن إرسال 150 من براميل المدفعية ونظام دفاع جوى إلى أوكرانيا

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أعلنت المملكة المتحدة، إرسال 150 من براميل المدفعية، بالإضافة إلى نظام دفاع جوى متنقل جديد مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، فى كييف، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - إن هذه المدافع هى الأولى من نوعها التى يتم تصنيعها فى المملكة المتحدة منذ أكثر من عقدين، مشيرًا إلى أنها ستبدأ فى الوصول إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة.

كما أعلن ستارمر عن تسليم نظام دفاع جوى متنقل تم تطويره بالتعاون مع الدنمارك، فى خطوة تعكس الجهود المستمرة لتعزيز القدرات الدفاعية الجوية لأوكرانيا.