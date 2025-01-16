اليوم السابع
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المترو يقلل وقت الانتظار بالخط الثالث بسبب مباراة الزمالك اليوم.. تفاصيل

الخميس، 16 يناير 2025 07:00 ص
المترو يقلل وقت الانتظار بالخط الثالث بسبب مباراة الزمالك اليوم.. تفاصيل مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يقلل الخط الثالث للمترو، مدة الانتظار على الأرصفة مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراة الزمالك وحرس الحدود، المقرر إقامتها 4 مساء اليوم فى استاد القاهرة ، ضمن مباريات الدوري المصرى.

وتستعد محطات الخط الثالث للمترو لاستقبال الجمهور، وخاصة محطة الاستاد - القريبة من استاد القاهرة، وذلك لتسهيل الحركة والدخول والخروج من المباراة.

وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه ستوفر قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد كل مباراة من محطة الكيت كات إلى عدلي منصور للوصول في أسرع وقت.

أما القادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والثاني سيكون 9 دقائق.







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المترو

مترو الانفاق

مباراة الزمالك والحرس

استاد القاهرة



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