الكرملين: سنتخذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة

وكالات

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف بأن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة للرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد قطاع الطاقة الروسي، مُشيرًا إلى أنه لا يستبعد أن ترد موسكو بالمثل على هذه الإجراءات.

وقال بيسكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /تاس/ الروسية- "إنه لا يمكن استبعاد أي شيء، كل ما يصب في مصلحة بلدنا سنقوم به".

كما أكد أن موسكو سوف تتخذ التدابير اللازمة للحد من آثار العقوبات الأمريكية الجديدة ضد قطاع الطاقة.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الجمعة الماضي الموافق 10 يناير، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل قطاع الطاقة، موضحة أن هذه العقوبات تستهدف بشكل خاص قطاع النفط وصناعة "إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونقله".

وتتوقع واشنطن خسارة روسيا مليارات الدولارات شهريًا نتيجة لهذه القيود التي تستهدف بها شركات إنتاج النفط والغاز الطبيعي الروسي.