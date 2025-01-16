العراق يوقع مذكرة تفاهم لإعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك

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وقع العراق مذكرة تفاهم مع شركة (بريتش بتروليوم/BP)، بشأن برنامج لتقييم إمكانية إعادة التطوير المتكامل لحقل كركوك والحقول المجاورة.



وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأربعاء، أن مراسم توقيع مذكرة تفاهم لتقييم إمكانية إعادة التطوير الكامل لحقول كركوك الأربعة للتنفيذ تمت في لندن، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني السواد، حيث وقعها عن الجانب العراقي مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل أحمد، فيما ووقعها عن شركة بريتش بترليوم مدير فرع العراق زيد الياسري.



وتستهدف المذكرة العمل على إحالة مشروع إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك إلى شركة (BP)، من أجل زيادة الإنتاج والوصول إلى أفضل المعدلات الإنتاجية المستهدفة من النفط والغاز