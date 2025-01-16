الصين تدعو إلى تنفيذ فعال لاتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

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أكدت الصين، أهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تنفيذه بشكل فعال لضمان تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة.

وقال قوه جيا كون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في تصريحات أوردتها صحيفة جلوبال تايمز الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ترحب بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، معربة عن أملها في أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل فعال لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار في المنطقة.

وأشار قوه، إلى أن الصين طالبت منذ بداية الصراع بوقف فوري لإطلاق النار، وركزت على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد على أن بلاده تدعم بقوة تنفيذ الاتفاق، وتعتزم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في جهود إعادة الإعمار بعد الحرب.

واختتم قوه تصريحاته بالتأكيد على أن الصين تأمل بأن يكون وقف إطلاق النار خطوة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة، وتعهد بأن تواصل بلاده العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

ويشمل الاتفاق، الذي أعلن عنه أمس، وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، بالإضافة إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة، التي شهدت صراعا أودى بحياة عشرات الآلاف.