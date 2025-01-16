الصليب الأحمر الدولى: مستعدون لتنفيذ اتفاق غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم

كتب أحمد جمعة

أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر(اللجنة الدولية)، ميريانا سبولياريتش، استعداد اللجنة الدولية للمساعدة فى تنفيذ الاتفاق الذى توصلت إليه الأطراف لإعادة لم شمل العائلات فى جميع أنحاء إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة وإيصال المزيد من الدعم الإنسانى إلى غزة.

وفي القدس قالت سبولياريتش خلال زيارة استمرت خمسة أيام إلى إسرائيل وغزة والضفة الغربية: "نحن مستعدون لتيسير أي عملية إطلاق سراح على نحو ما اتفقت الأطراف حتى يتمكن الرهائن والمعتقلون من العودة إلى ديارهم. ونحن مستعدون أيضًا لتوسيع نطاق استجابتنا الإنسانية في غزة بشكل كبير، وهو ما يتطلبه الوضع، وستتطلب هذه الاستجابة جهدًا مستمرًا من الأطراف لضمان قدرة فرقنا على أداء عملها بأمان وفعالية."

وأضافت رئيسة اللجنة الدولية قائلة: "تعجز الكلمات عن وصف حجم المعاناة التي يتكبدها الفلسطينيون والإسرائيليون يومًا بعد يوم؛ فقد طال أمد هذا الكابوس للغاية. يجب وضع حد لهذه المعاناة. يحتاج المدنيون في غزة إلى الحماية والدعم الإنساني، ويحتاج الرهائن إلى العودة إلى ديارهم. ولن يتسنى تحقيق ذلك إلا بالالتزام السياسي من جميع الأطراف بوضع الاعتبارات الإنسانية في المقام الأول واحترام قواعد الحرب."

"آمل أن يكون هذا الاتفاق بمثابة بداية جديدة، يجب حماية أرواح المدنيين وإعطاء الأولوية لاحتياجاتهم. والأيام القادمة حاسمة ونحن نعلّق آمالنا على الأطراف للوفاء بالتزاماتها. ومع أن الاتفاق بين الأطراف موضع ترحيب، إلا إنه ليس خاتمة الأمر؛ إذ توجد احتياجات إنسانية هائلة تجب تلبيتها، وسوف يستغرق ذلك شهورًا إن لم تكن سنوات."

وبصفة اللجنة الدولية وسيطًا محايدًا، فقد ساعدت في السابق في تيسير إطلاق سراح 109 رهائن و154 معتقلًا. وهذه العمليات معقدة للغاية وتتطلب تخطيطًا لوجستيًا وأمنيًا دقيقًا لتقليل المخاطر التي تهدد سلامة الأرواح.

وقد أبقت اللجنة الدولية على تواجد مستمر في غزة، وهي تحث جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تجنيب المدنيين آثار الأعمال العدائية وحماية المرافق الصحية. وتؤكد المنظمة أيضًا ضرورة وصول اللجنة الدولية إلى أماكن الاحتجاز ومواصلة حوارها غير العلني مع الأطراف.

وخلال زيارتها، التقت الرئيسة سبولياريتش عائلات الرهائن وتعتزم لقاء عائلات المعتقلين الفلسطينيين. وزارت أيضًا مواقع عديدة داخل غزة وكيبوتس نير عوز في جنوب إسرائيل.

والتقت سبولياريتش سلطات إسرائيلية رفيعة المستوى في القدس ومن المقرر أن تلتقي مسؤولين من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وتشمل زيارتها لقاءات مع قيادة جمعيتي الهلال الأحمر الفلسطيني ونجمة داوود الحمراء.



