السجن 10 سنوات لموظف بالضرائب زور محررا رسميا فى مدينة نصر

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات ثالت مدينة نصر، موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة المحرر المزور وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه وأخر مجهول بتزوير محرر رسمي "شهادة أداة ضريبية تصرفات عقارية" منسوب صدورها زورا إلى جهة عمله وهى مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث، حال كونه موظف عام بها، بأن اصطنعها على غرار الصحيحة منها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للعاملين بتلك الجهة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في تقليد خاتم إحدى الجهات الحكومية " مأمورية ضرائب مدينة نصر ثالث" مزورا إمضاء إحدى موظفيها ، كما استعمل المحرر المزور محل الوصف الأول في الغرض الذى زور من أجله بأن احتج بها مسلما إياه للممول المجنى عليه، وتوصل للاستيلاء على أموال المجنى عليه "أحمد . ال" وكان ذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها ايهام المجنى عليه بوجود سند مخالصة مزور هو المحرر محل الوصف الأول فتمكن من الاستيلاء على أموال المجنى عليه باستخدام الطرق سالفة البيان.

وقال المجنى عليه، إنه توجه لمأمورية ضرائب ثالث مدينة نصر لسداد ضريبة مستحقة عن تصرف بالبيع في عقار مملوك له فتقابل مع المتهم وأنقده قيمة الضريبة مبلغ قدره 60 ألف جنيه فسلمه المتهم شهادة منسوب صدورها لمأمورية الضرائب فارتاب في أمرها وتوجه إلى رئيس المأمورية فأفادته أ، المحرر مزور كليا ولم يصدر من جهة محل عمله ، واستدعى المتهم فرد ما تحصل عليه من أموال في حضور الأخير ، واستصدرت مأمورية الضرائب ضريبة تصرفات عقارية صحيحة.