السجن المشدد 3 سنوات لسائق سرق شخص بالإكراه فى مدينة نصر

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات ثالت مدينة نصر، سائق، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه وآخر مجهول بسرقة مبلغ مالى من شخص عن طريق الإكراه في دائرة القسم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رشدي أبو النجا، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، أحمد ماهر الجندى، وأمانة سر طارق فتحى.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم " إسلا . ف" 23 سنة، سائق، سرق وآخر مجهول مبلغ مالى مملوك للمجنى عليه حسام محمود، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وذلك بأن باغتوه بالطريق العام، وأشهر المتهم سلاح ابيض في مواجهته محل الاتهام الثانى، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة المجنى عليه وسرقة المبلغ المالى الخاص به وكان ذلك ليلا.