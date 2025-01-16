"الدفاع الروسية": تدمير27 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

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دمرت قوات الدفاع الجوى الروسي، خلال الليلة الماضية، 27 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق المناطق الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 27 طائرة دون طيار أوكرانية، وتم تدمير 15 طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و7 طائرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وثلاث فوق أراضي مقاطعة تامبوف، واثنتان فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وأشار البيان إلى تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على منشآت حيوية للبنية التحتية للغاز والطاقة في أوكرانيا.. لافتا إلى أنه تم استهداف بنجاح البنية التحتية الأرضية لأكبر منشأة لتخزين الغاز تحت الأرض بمدينة "ستري" في منطقة لفيف.