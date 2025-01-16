التحالف الوطنى للعمل الأهلى يعلن تجهيز قوافل دعم للأشقاء فى قطاع غزة

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أن فرق عملها بدءت فى تنيفيذ خطة عمل متكاملة لتنفيذ توجهات التحالف الفورية بتجهيز سلاسل قوافل دعم كبيرة وغير مسبوقة للأشقاء فى قطاع غزة لتكون استمرارا لجهود الدولة المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء فى قطاع غزة بعد النجاح الكبير الذى حققته الدبلوماسية المصرية فى إقرار اتفاق وقف إطلاق النار وما قدمته الدولة المصرية من دعم غير مسبوق على مدار الشهور الماضية.

وقال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن مجلس أمناء صناع الخير شكل على الفور غرفة عمليات للمؤسسة تستهدف العمل على عدة محاور أولا ضمان أن تكون المساعدات المقدمة التى يتم تحضيرها ملبية لاحتياجات الأهالي فى قطاع غزة وأن تناسب الظرف الزمنى وطبيعة معيشتهم الآن من حيث أماكن إقامتهم وآليات النقل للمساعدات وغيرها من اللوجستيات المؤثرة وتستهدف غرف العمليات أيضا إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب فى أنحاء الجمهورية للتطوع فى تجهيز المساعدات فضلا عن إتاحة الفرصة لكل الأهالى فى كل قرى مصر للتبرع ثاليا التنسيق مع الشركاء من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية، رابعا الجهوزية للانطلاق قوافل المساعدات بمجرد ما يعلن التحالف عن مواعيد الانطلاق.



تجهيز قوافل دعم للاشقاء فى قطاع غزة

وأشار زمزم إلى أن مجلس أمناء صناع الخير وضع فى خطته لتنفيذ توجيهات التحالف أن تقدم صناع الخير أكبر عدد ممكن من الشاحنات محملة بمساعدات إنسانية تتنوع بين المواد الغذائية والأدوية الطبية والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف وبطاطين الشتاء وغيرها من الاحتياجات الرئيسية كما دن جهود الدولة المصرية فى دعم الأشقاء فى قطاع غزة يؤكد استمرار المشاركة بفاعلية فى قوافل التحالف لدعم الأشقاء فى قطاع غزة مثلما كانت المؤسسة سباقة فى هذا الشأن فى المشاركة بفعالية فى كل قوافل مسافة السكة التى أطلقها التحالف منذ السابع من اكتوبر 23 وحتى الآن.