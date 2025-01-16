البابا تواضروس الثانى يستقبل مجموعة من شباب إيبارشية نيو يورك ونيو إنجلاند

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب كنيسة القديس الأنبا أبرآم، آيلاند، إيبارشية نيو يورك ونيو إنجلاند برفقة القس چوزيف لوقا كاهن الكنيسة، الذين جاءوا إلى مصر لتقديم خدمات تعليمية وتنموية بالقاهرة، في إطار أنشطة مكتب "HIGH" المختص بالتنسيق بين إيبارشيات الكنيسة القبطية في الخارج وبين المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة في الإيبارشيات بمصر.

وأثنى قداسة البابا خلال كلمته معهم على حرصهم على تقديم خدماتهم لأخوتهم في مصر، داعيًا إياهم إلى الحرص الدائم على المجئ إلى مصر الوطن الأم التي توجد جذورهم فيها.

واستمع قداسته إلى أسئلتهم وأجاب عليها وناقشهم في بعض مما طرح من موضوعات.

وصدر قرار المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في شهر مارس من العام الماضي، بتأسيس مكتب يتولى تنسيق وتنظيم الخدمات المقدمة من قبل إيبارشيات الكنيسة القبطية بالخارج لإخوتهم بمصر، وحمل المكتب اسم "HIGH" اختصارًا لشعاره.