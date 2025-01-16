الاحتلال الإسرائيلى ينفذ عملية تمشيط بالأسلحة من مارون الراس باتجاه بنت جبيل جنوب لبنان

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نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل جنوب لبنان، بالتزامن مع تحركات لدبابات ميركافا إسرائيلية في الحي الشمالي لبلدة مارون الراس.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الخميس أن ذلك ترافق مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي في الأجواء ، كما حلق الطيران المسير والاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى ومدن قضاء صور.

كما استُشهد 73 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ، منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على قطاع غزة تزامنا مع الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن طواقم الإنقاذ أن 73 فلسطينيا استشهدوا منذ لحظة الإعلان عن الاتفاق من بينهم 20 طفلا و25 امرأة..مشيرة إلى أنه يتجدد في هذه الأثناء قصف الاحتلال المدفعي على المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع.

ومن جهة أخرى .. شيع الفلسطينيون في محافظة جنين اليوم جثامين الشهداء الستة الذين ارتقوا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين الليلة الماضية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، حيث حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وجابوا شوارع المدينة والمخيم وصولاً إلى منازل عائلاتهم في المخيم والمدينة لإلقاء نظرة الوداع عليهم.

وكانت مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي، قد قصفت الليلة الماضية منزلين في حارة الدمج في مخيم جنين ما أدى إلى استشهاد ستة شبان ؛ ليرتفع بذلك عدد شهداء جنين خلال 24 ساعة إلى 12 شهيدا.