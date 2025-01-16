اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 03:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات جديدة لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو

الخميس، 16 يناير 2025 03:16 م
الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات جديدة لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو الاتحاد الأوروبى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عزمه تقديم مساعدات جديدة إلى قطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب 15 شهرا من الحرب.

وذكرت المفوضية الأوروبية - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحزمة الجديدة رفعت حجم المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية منذ عام 2023 إلى أكثر من 450 مليون يورو، ذلك بالإضافة إلى الجسر الجوي للتكتل الأوروبي والذي تم من خلاله توصيل أكثر من 3800 طن من المساعدات.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.







مشاركة

الاتحاد الأوروبي

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة