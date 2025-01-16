الاتحاد الأوروبى يقدم مساعدات جديدة لقطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو

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أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، عزمه تقديم مساعدات جديدة إلى قطاع غزة بقيمة 120 مليون يورو، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقب 15 شهرا من الحرب.

وذكرت المفوضية الأوروبية - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الحزمة الجديدة رفعت حجم المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية منذ عام 2023 إلى أكثر من 450 مليون يورو، ذلك بالإضافة إلى الجسر الجوي للتكتل الأوروبي والذي تم من خلاله توصيل أكثر من 3800 طن من المساعدات.

ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل، وستشمل المرحلة الأولى من الاتفاق تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها الآمن والفعال على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا منازلهم بسبب الحرب.