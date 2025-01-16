اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 يناير 2025 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

"الإغاثة الطبية بغزة": أولوياتنا دخول المساعدات وتوفير المستشفيات الميدانية للقطاع

الخميس، 16 يناير 2025 10:31 ص
"الإغاثة الطبية بغزة": أولوياتنا دخول المساعدات وتوفير المستشفيات الميدانية للقطاع غزة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش، أن القطاع الطبي يعمل بجهد منذ بدء الحرب والعدوان على قطاع غزة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات التي تعمل في القطاع، حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على جميع سكان القطاع سواء في الشمال أو الجنوب.. معربا عن أمله في دخول كميات كبيرة من المساعدات حتى يتم إنشاء المخيمات وتوفير الرعاية والأمن للشعب الفلسطيني.

وقال أبو عفش - في مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار" اليوم الخميس، "نعاني معاناة شديدة في المنظومة الصحية ونقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، ونحتاج لكميات كبيرة من الأدوية والأدوات حتى نتمكن من إسعاف المرضى الذين يعانون منذ أكثر من 15 شهرا".

وأضاف "أن القطاع يعاني من نقص في كل شئ، فلا توجد مياه أو كهرباء أو غذاء، حيث قصف الاحتلال جميع مخازن الأدوية والأطعمة ومحطات الكهرباء ومحطات تحلية المياه والمستشفيات في شمال غزة، لذلك هناك أولويات لابد من تحقيقها، أهمها إدخال مستشفيات ميدانية ومولدات للكهرباء والأطعمة والخيام بشكل سريع".

وأشار أبو عفش إلى أنه يجب نقل الجرحى ومن يحتاجون لعمليات كبرى إلى الخارج.. معربا عن أمله في أن تقوم الدول العربية باستيعاب الجرحى والمرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم على الفور.







مشاركة

وقف إطلاق النار في غزة

موعد وقف اطلاق النار في غزة

الحرب علي غزة

نهاية حرب غزة

تبادل الاسري

نتنياهو

بنيامين نتنياهو

الوساطة المصرية

الوساطة المصرية القطرية

الوساطة المصرية في غزة

انسحاب الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال

الإتفاق علي وقف إطلاق النار في غزة

غزة

وقف الحرب في غزة

اتفاق غزة

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

أبو عبيدة

وقف اطلاق النار في غزة

بايدن

هدنة غزة

الهدنة في غزة

أخبار غزة الآن عاجل

قطاع غزة

غزة الان

اخبار غزة

اسرائيل

إسرائيل

هل تم وقف اطلاق النار في غزة

قرار وقف اطلاق النار في غزة






الرجوع الى أعلى الصفحة