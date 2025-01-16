الأمن يكشف خيوط اختطاف طفل فى البحيرة ويعيده لأحضان أسرته

كتب محمود عبد الراضي

في تطور مثير، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف خيوط حادثة اختطاف طفل في محافظة البحيرة، حيث كان الأب قد أبلغ مركز شرطة أبو المطامير عن اختفاء ابنه، الطالب البالغ من العمر 8 سنوات، أثناء توجهه إلى مدرسته، دون أن يعود إلى المنزل.

وقد تلقى الأب لاحقاً اتصالاً هاتفياً من مجهولين يطالبونه بدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراح طفله.



وبدأت الأجهزة الأمنية فوراً في جمع المعلومات والتحريات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ليتم تحديد هوية الجناة وهم ثلاثة أشخاص بينهم ربة منزل، وجميعهم يقيمون في نفس دائرة المركز.



كما تم تحديد مكان احتجاز الطفل في منزل أحدهم، بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأكد من المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل في حالة صحية جيدة.



وأمام رجال الأمن، اعترف الجناة بتفاصيل الواقعة، موضحين أنهم استدرجوا الطفل أثناء توجهه للمدرسة، ثم قاموا باحتجازه داخل سيارة ملاكي تعود لأحدهم، قبل أن يتصلوا بوالده ويطالبوه بفدية مالية.



وتمكن رجال الأمن من العثور على السيارة والهاتف المحمول الذي استخدمه الجناة في تنفيذ جريمتهم، ليكتمل بذلك كشف ملابسات الحادث.



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين، في انتظار محاكمتهم وفقاً لما تنص عليه القوانين.