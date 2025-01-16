اعترافات لصوص المتاجر فى الشيخ زايد: نفذنا 8 جرائم بأسلوب كسر الأقفال

كتب سليم على

أدلى عاطلان أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المحال التجارية فى منطقة الشيخ زايد.

وكشف تحقيقات النيابة، أن المتهمين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهما أرشدا عن مبالغ مالية، 4 هواتف محمولة، بعض الملابس ومستحضرات التجميل والخـردوات المستولى عليهم فى تلك الوقائع، الأدوات المستخدمة فى الواقعة.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.