استمر 96 ساعة متواصلة.. مسئول أمريكى يكشف كواليس اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت : نهال أبو السعود

كشف مسئول أمريكي كواليس المفاوضات التى استمرت لـ 96 ساعة متواصلة نتج عنها التوصل أخير إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، ووضع جدول زمني للمفاوضات والتنسيق بين فريق الرئيس جو بايدن المنتهية ولايته ودونالد ترامب الذي سيتسلم مقاليد الحكم رسميا الإثنين المقبل.

ووفقا لشبكة ايه بي سي الامريكية، فيما يلي بعض النقاط البارزة:

مكالمة بايدن - نتنياهو

قال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه إن بايدن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدثا بعد ظهر الأربعاء وقال: "كانت مكالمة ودية للغاية، تمثل هذه اللحظة، ولكنها تعكس أيضًا الرعب الذي شهدته إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وكذلك الرعب الذي واجهه الرهائن وهم يعيشون في هذه الظروف المظلمة والمرعبة .. نحن الآن متفائلون جدًا بأننا سنبدأ في رؤية الرهائن يعودون إلى ديارهم في وقت مبكر من يوم الأحد" كما أشار رئيس الوزراء نتنياهو إلى أنه يعرف الرئيس بايدن منذ 44 عامًا، وهو أمر يصعب تصديقه، وأضاف: "مقدار التاريخ الذي شهده هذان الشخصان معًا أمر غير عادي تمامًا".

الرهائن الأمريكيون

وقال المسؤولون إن اثنين من الرهائن الأميركيين الأحياء سيكونان جزءاً من هذه المرحلة الأولى من الاتفاق، ومن المتوقع إطلاق سراح كيث سيجل وساجوي ديكل-تشين، حيث يتأهل سيجل للإفراج عنه لكبر السن، بينما يتأهل ديكل-تشين بسبب إصابته.

وأشار المسؤول إلى أنه تعرض لإطلاق النار في السابع من أكتوبر وسوف يكون إيدان ألكسندر في المرحلة الثانية من الإفراج بسبب خدمته في جيش الدفاع الإسرائيلي. وأشار المسؤول إلى أنه تحدث مع والد ألكسندر مساء الثلاثاء وأن الولايات المتحدة تظل ملتزمة تماماً بإخراجه.

وقال: "نحن ملتزمون بإخراج جميع الامريكيين، هؤلاء مواطنون امريكيون-إسرائيليون، جميعهم من غزة، سواء كانوا على قيد الحياة أو بقوا هناك. هذا هو التزامنا".

التنسيق مع فريق ترامب

أقر المسؤولون في المكالمة بالشراكة بين إدارة بايدن وترامب، قائلين إن التنسيق بين المبعوث الأمريكي بريت ماكجورك وستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، على مدار الـ 96 ساعة الماضية كان "غير مسبوق تقريبًا" ورائعًا للغاية.

وقال المسئول الأمريكي: "قبل أربعة أيام، خرج ستيف ويتكوف للانضمام إلى بريت في الدفعة الأخيرة، والتي أعتقد أنها غير مسبوقة تاريخيًا. وكانت شراكة بناءة للغاية ومثمرة للغاية .. أعتقد أنه في مرحلة ما، سيتحدث الاثنان أكثر عن ذلك، لأنه كان رائعًا حقًا، وأعتقد أنه يتحدث عن ما يمكن القيام به في البلاد عندما يركز على الهدف المشترك".

وقال في الإدارة إن التنسيق بين الإدارتين جاء من بايدن، الذي "حدد النغمة" لانتقال سلس بعد اجتماعه في المكتب البيضاوي مع ترامب بعد انتخابات نوفمبر، لكنه تهرب من الأسئلة حول "عامل ترامب" في الصفقة وما إذا كان توليه منصبه "عاملًا محفزًا" لإتمام الصفقة. فى مرحلة ما، حيث قال إن ترقب الإدارة القادمة كان موعدًا نهائيًا "طبيعيًا".

وقال المسؤول، "في أى مفاوضات، وأي دبلوماسية اختراقية، نحتاج أحيانًا إلى موعد نهائي، وأحيانًا يكون هذا موعدًا نهائيًا مصطنعًا تحاول خلقه".

وأضاف، "لكن هناك أيضًا مواعيد نهائية طبيعية، والانتقال من رئيس إلى آخر كان أحدها. لكن المحفز لهذه الدبلوماسية المكثفة كان هزيمة حزب الله، ووقف إطلاق النار في لبنان والعزلة الهائلة لحماس التي أعادتهم إلى الطاولة، وللمرة الأولى، قبول قائمة رهائن، نعم، هؤلاء هم من سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة التي أدت إلى هذا الاختراق النهائي".

وعندما سئل عن إنذار ترامب بأن "أبواب الجحيم ستفتح فى الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه، أجاب المسؤول: "لقد فتحت أبواب الجحيم على حماس بشكل هائل".