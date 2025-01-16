استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد وإنهاء كافة التحضيرات بلجان الشهادة الإعدادية التى تجرى يوم السبت 18 يناير حتى يوم الخميس 23 يناير الجارى.

مشددة على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة للطلاب، مع اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية لحل أي مشكلة تطرأ على الفور.

من جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تجهيز 575 لجنة في 18 إدارة تعليمية لاستقبال 125 ألف و867 طالب وطالبة.

مشيرا إلى التنسيق مع الوحدات المحلية رفع كافة صور الإشغالات ونظافة محيط المدارس، مع توفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ..

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر قررت تعديل موعد بدء امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية وكذا الإعدادية المهنية والإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث تم تأجيلها ساعة واحدة لتبدأ الساعة 10 صباحًا بدلاً من الساعة 9 صباحًا، طوال أيام الامتحانات، بسبب التوقعات بوجود شبورة مائية، وحرصًا على سلامة الطلاب والملاحظين وضمان وصول أوراق الأسئلة والإجابة في مواعيدها.