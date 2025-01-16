استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فى عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

أ ش أ

اُستشهد وأُصيب عدد من الفلسطينيين، منذ فجر اليوم الخميس، في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء في أنحاء متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم إلى 50 شهيدا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" ، باستشهاد أربعة مواطنين، وإصابة آخرين في قصف الاحتلال شقة سكنية بمحيط مفترق الشعبية بحي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهدت طفلتان جراء قصف الاحتلال منزلين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ومحيط مستشفى أصدقاء المريض وسط المدينة، مشيرة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت أن طواقم الإنقاذ انتشلت 5 شهداء، وأكثر من 10 مصابين، من تحت أنقاض منزل يعود لعائلة خليفة قصفه الاحتلال في منطقة الرمال غرب مدينة غزة ،فيما أصيب مواطنان جراء استهداف الاحتلال منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح الفلسطينية .

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 46,707 مواطنين، وإصابة 110,265 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.