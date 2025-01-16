اليوم السابع
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إصابة 7 طلاب بالمرحلة الابتدائية بسبب التدافع داخل مدرسة فى الهرم

الخميس، 16 يناير 2025 11:02 ص
إصابة 7 طلاب بالمرحلة الابتدائية بسبب التدافع داخل مدرسة فى الهرم اصابة طلاب ابتدائية داخل مدرسة بسبب التدافع
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب 7 طلاب بالمحلة الابتدائية نتيجة التدافع عقب انتهاء الامتحان، داخل مدرسة في الهرم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل 7 طلاب بالمرحلة الابتدائية للمستشفى، نتيجة إصابتهم داخل مدرسة في الهرم.

أشارت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن الطلاب، عقب أداء الامتحان، تدافعوا خلال هبوطهم من سلم المدرسة، مما أسفر عن إصابتهم.
تم الاستماع لأقوال شهود عيان، والعاملين بالمدرسة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 







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