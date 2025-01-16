إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيبت 7 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين قصر الباسل بدائرة قسم شرطة اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق أسيوط الصحراوي الغربي عند كمين قصر الباسل بدائرة المركز، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوات وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.