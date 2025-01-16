إصابة 19 في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 19 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، عند دخلة ميدوم، في نطاق محافظة الفيوم، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 19 مواطنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.