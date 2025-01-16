إجلاء آلاف الأشخاص بسبب ثوران بركان فى إندونيسيا

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أكدت السلطات الإندونيسية، إجلاء آلاف الأشخاص بعد ثوران بركان جبل إيبو، الواقع على جزيرة هالماهيرا النائية في مقاطعة مالوكو الشمالية.

وأصدرت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية - فى بيان - نقلته إذاعة "لاك" السويسرية، اليوم الخميس، تنبيهًا على أعلى مستوى، مما دفع السلطات المحلية إلى دعوة السكان الذين يعيشون بالقرب من الموقع، والذين يبلغ عددهم 3 الاف نسمة، إلى الإخلاء حسبما أوردت صحيفة "جاكرتا بوست" المحلية.

وحتى صباح اليوم تم بالفعل إجلاء 517 من سكان القرية الأقرب إلى البركان، بينما من المتوقع أن يتبعهم السكان الآخرون بعد الظهر.

وبدوره..قال المتحدث باسم الوكالة المحلية لإدارة الكوارث، عرفان إدريس، إن "ملاجئ الإجلاء أعدتها الإدارة المحلية، لافتا إلى أنه تم دعوة السكان الذين يعيشون في أماكن قريبة والسياح على تجنب منطقة الحظر التي يتراوح طولها من خمسة إلى ستة كيلومترات حول قمة البركان وارتداء الكمامات في حالة سقوط الرماد.

وتشهد إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يقع على طول حزام النار في المحيط الهادئ، نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا.

وتسارع النشاط البركاني لجبل إيبو، الواقع في جزيرة يعيش فيها نحو 700 ألف نسمة، منذ يونيو، بعد سلسلة من الزلازل. وقد ثار البركان تسع مرات منذ بداية عام 2025.

وفي نوفمبر الماضي، ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي، وهو "بركان ذو قمتين يبلغ ارتفاعه 1703 أمتار في جزيرة فلوريس السياحية"، أكثر من 12 مرة في أسبوع واحد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في الانفجار الأول.