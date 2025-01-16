أمريكا: نأمل دخول أكثر من 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا إلى غزة

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تأمل في إدخال أكثر من 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يومياً إلى قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار.

وأضاف ميلر، في تصريحات أوردتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأربعاء: "إن الشيء الحاسم الذي نعتقد أن وقف إطلاق النار قد أطلقه هو الحل الحقيقي لمشكلة التوزيع التي كانت لدينا، والتي واجهتها المنظمات الإنسانية في غزة".

وتابع: "كان من الصعب للغاية توزيع المساعدات داخل غزة بسبب الوضع الأمني ، وسيتم توزيع المساعدات من خلال شركائنا في المجال الإنساني، وخاصة وكالات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض وغيرها من المنظمات غير الربحية وغير الحكومية".

وقال ميلر: "هناك اتفاقيات واسعة النطاق عملنا عليها مع بعض الشركاء في المجال الإنساني، وهناك تفاصيل أخرى يتعين علينا العمل عليها".

وشدد على أن "المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار هي في الحقيقة فترة استقرار وإنعاش قبل التمكن حتى من إعادة الإعمار". واعترف ميلر بأن "الكثير من البنية التحتية الإنسانية قد تم تدميرها".