وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يتابع سير أعمال امتحانات

أسيوط-هيثم البدرى

شدد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على توافر الأجواء المناسبة والبيئة الآمنة للطلاب بكافة المدارس على مستوى المحافظة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، مشيراً إلى تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه المساعدة على الغش وإحداث أي إخلال بالامتحانات أو تأثير على القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لعملية الإمتحانات، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والإدارات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات التي قد تعوق سير أعمال الامتحانات لضمان نزاهتها وسلامة الطلاب.

وأوضح محافظ أسيوط، إن محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، قد واصل جولاته الميدانية على المدارس بالمراكز والقرى يرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، وحسناء مبروك مدير عام إدارة القوصية التعليمية، وأعضاء المتابعة وذلك لمتابعة سير عملية الإمتحانات وتنفيذ تعليمات وضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي من بينها مدارس إدارة القوصية التعليمية حيث قام بالمرور على لجان الإمتحانات بمدارس (أحمد عبدالرحيم الثانوية بنات، وعثمان علي الإبتدائية المشتركة، عثمان علي الجديدة بفزارة، أحمد شوقي الثانوية العامة بفزارة، وعزبة مراد الإبتدائية المشتركة، والنشأة الكبرى الثانوية بنين، وسعد بن أبي وقاص بالدير المحرق، ورزقة الدير الإبتدائية المشتركة).



ولفت محافظ أسيوط، إلى ضرورة الإلتزام بمواصفات ورقة الإمتحان والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة لضمان حقوق ومصلحة الطالب مع تشكيل لجان المتابعة من قبل مديري الإدارات والتواصل المستمر مع غرف العمليات بكل إدارة تعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية لتلقي أي شكاوى والتعامل الفوري معها.

