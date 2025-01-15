وزير التعليم: درجات التربية الدينية تضاف للمجموع من أولى ابتدائي العام المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التربية الدينية ستكون مضافة للمجموع بداية من الصف الأول الابتدائي العام المقبل، وأيضا مضاف للمجموع فى البكالوريا المصرية بعد إقرار النظام .

أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،أن منهج التربية الدينية الإسلامية منفصل عن التربية المسيحية ويتم وضع إطار عام من خلال مركز المناهج لوضع الوزن النسبي بين المنتجين بالتنسيق مع الأزهر والكنيسة.

وأضاف عبداللطيف أن أهمية المواد الدراسية عند الطالب داخل المجموع مختلف عن المواد خارج المجموع.

وأوضح أن العالم منفتح بشكل مرعب وهناك قيم وأساسيات يجب أن تتوفر لدي الطلاب في هذه السن للحفاظ على الطلاب وأخلاقياتهم وقيمهم.

وسيتم دخول التربية الدينية داخل المجموع بجميع الصفوف الدراسية بالعام الدراسي المقبل .