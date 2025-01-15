وزير الاتصالات يدعو لإقامة مراكز تميز للشركات اللاتفية فى مصر.. صور

كتبت هبة السيد

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أندجيس فيومسونز سكرتير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية لاتفيا؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ولاتفيا فى مجالات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والتعهيد والأمن السيبرانى.

وبحث خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مصر ولاتفيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء التقدم الذى حققته لاتفيا فى مجال التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وكذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق التحول إلى مجتمع رقمى وبناء مصر الرقمية.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على فرص التعاون المستقبلى فى مجال بناء القدرات الرقمية من خلال التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية التى أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمؤسسات التعليمية بلاتفيا.

وخلال اللقاء قال الدكتور عمرو طلعت، أن هناك تعاون بين الدولتين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أنه يمكن تعزيز التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات من أبرزها التحول الرقمى والتعهيد من خلال إقامة مراكز تميز للشركات اللاتفية فى مصر يعمل بها شباب مصرى لتصدير الخدمات الرقمية لعملائها بالخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من المهارات الرقمية المصرية للعمل فى شركات بلاتفيا؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ استراتيجية لبناء الكوادر الرقمية فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى عدد من مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أبرز المشروعات التى ينفذها مركز الابتكار التطبيقى لتطوير حلول رقمية باستخدام الذكاء الاصطناعى لخدمة عدد من القطاعات؛ موضحا الجهود المبذولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية ونشر كابلات الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية بما فى ذلك قرى حياة كريمة؛ لافتا إلى حرص الدولة على تنمية صناعة الإلكترونيات ومنها تصنيع كابلات الألياف الضوئية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للخارج.

ودعا الدكتور عمرو طلعت الشركات اللاتفية لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة فى مجال التعهيد.

ومن جانبه؛ أثنى سكرتير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية لاتفيا على الجهود المبذولة فى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ مشيرا إلى أن الشركات التكنولوجية اللاتفية توفر حلول رقمية متطورة فى مختلف المجالات؛ مؤكدا رغبة عدد من الشركات اللاتفية المتخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتواجد فى السوق المصرى.

وأشار أندجيس فيومسونز إلى تجربة جمهورية لاتفيا فى استخدام تكنولوجيات الجيل الخامس وتنفيذ مشروعات التحول الرقمى ومنها مشروع رقمنة المكتبات.

ودعا سكرتير الدولة بوزارة الخارجية بجمهورية لاتفيا الدكتور عمرو طلعت لزيارة لاتفيا للتعرف عن قرب على تجربة الدولة فى استخدام التكنولوجيات الحديثة، وعقد المزيد من المباحثات لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ السفير خالد طه مستشار الوزير لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.

ومن جانب لاتفيا؛ أندريس رازانس سفير فوق العادة والمفوض لدى مصر، وديس سيلدرمان رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية فى جمهورية لاتفيا؛ وأوسكارس كورس نائب رئيس البعثة فى سفارة جمهورية لاتفيا لدى مصر.

جانب من اللقاء



اللقاء



جانب من اللقاء



