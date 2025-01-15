مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية شمال غربي باكستان

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أعلن الجيش الباكستاني، مقتل أربعة مسلحين خلال مواجهات مع قوات الأمن بمنطقة شمال وزيرستان بإقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان.



وذكرت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني- في بيان- أن قوات الأمن شنت المداهمة استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في منطقة سبينوام، فيما جرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين أسفر عن تصفية المسلحين الأربعة، وفقا لراديو "باكستان"، اليوم الأربعاء.



وتمت مصادرة كميات من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة المسلحين، فيما تتواصل عمليات التمشيط بالمنطقة للبحث عن أي مسلحين آخرين.



وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".