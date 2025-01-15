معرض للحرف اليدوية بمهرجان شرم الشيخ للتراث يبرز إبداع المحافظات المصرية.. صور وفيديو

شرم الشيخ: محمد حسين - فايزة مرسال

شهدت فعاليات مهرجان شرم الشيخ للهجن والتراث، الذي يُقام حالياً بمدينة شرم الشيخ، مشاركة متميزة من الحرفيين والحرفيات من مختلف محافظات مصر، حيث عرضوا إنتاجهم اليدوي الذي يعكس التراث المصري الأصيل.

يُعد مهرجان شرم الشيخ للهجن والتراث واحداً من أبرز الفعاليات الثقافية والتراثية في مصر، ويهدف إلى تسليط الضوء على التراث البدوي الأصيل من خلال سباقات الهجن التي تجمع متسابقين من مختلف الدول العربية، إلى جانب الأنشطة الثقافية والفنية والمعارض التي تحتفي بالحرف اليدوية والمنتجات التراثية. ويشكل المهرجان منصة للتبادل الثقافي والترويج للسياحة في مدينة شرم الشيخ باعتبارها وجهة عالمية.

وأوضحت الدكتورة نهى الحسيني عامر، مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء ومنسقة وحدة "أيادي مصر" بجنوب سيناء، أن المعرض الذي نُظم بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووحدة "أيادي مصر" يهدف إلى دعم السيدات الحرفيات وتمكينهن اقتصاديًا.

وأضافت أن المعرض يضم عارضات من محافظات بني سويف والفيوم، بالإضافة إلى عارضين وعارضات من محافظة جنوب سيناء، ويشمل منتجات يدوية متنوعة تجمع بين الأصالة والتجديد.

محمد السيد، أحد المشاركين من محافظة الفيوم، أكد أنه يعرض مشغولات يدوية مستوحاة من البيئة المحلية، تشمل مفروشات من صوف الخراف والقطن المصري الأصيل، بالإضافة إلى مفروشات الحرير، موضحا أن هذه المنتجات يتم تصنيعها من قبل سيدات يعملن من منازلهن في قرى مثل قرية "دفيا" بالفيوم.

من جانبه، قال ياسر عبد الحميد، المشارك من محافظة بني سويف، إن منتجاته تشمل أعمال "الخيامية"، وهي حرفة تراثية مصرية تعود لأكثر من ألف عام، وقد تم تطويرها لتشمل تصاميم حديثة تتناسب مع متطلبات السوق.

كما أعربت مها صبري، إحدى العارضات، عن فخرها بتقديم منتجات الكروشيه بمختلف أشكالها واستخداماتها، بينما أكدت إيمان محمد، عارضة أخرى، أنها تُبدع في تصميم حقائب يدوية وفوانيس رمضان المصنوعة من الخيوط والشبك، مشيرةً إلى أن جميع المنتجات تُصنع يدويًا بدقة وجودة عالية.

يعد معرض الحرف اليدوية ضمن مهرجان شرم الشيخ للهجن والتراث فرصة لإبراز جمال الحرف اليدوية المصرية ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي، مع دعم الحرفيين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.



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