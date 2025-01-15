مصرع شخص وإصابة 3 فى تصادم سيارتين خلال زفة عروسين بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بزفتي أثناء القيام بحركات استعراضية خلال زفة عروسين، مما نتج عنه انقلاب سيارة وسقوط الثانية في الترعة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قرية كفر الديب مركز زفتي.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان الحادث وتبين تصادم سيارتين ملاكي وانقلاب احداهم في الترعة، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة، بسبب القيام بحركات استعراضية بالسيارات أثناء زفة عروسين، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى والتحفظ على السيارتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.