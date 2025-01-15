مدينة الأقصر تستعد لتنفيذ المشروع الإستراتيجى لاصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، تجهيزات اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة الأقصر، المشاركة في تنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات، وذلك للتأكد من إستعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف إستعداداًت المراكز والمدن لتنفيذ « المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات» وفقاً للكتاب الدوري رقم 6243/3 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه أكد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، أن أهمية هذا الاصطفاف يأتي بهدف مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وكان قد التقى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، مع لجنة الأزمات والكوارث لمناقشة إجراءات الاصطفاف وجاهزية مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وتحديد توقيت جاهزية الاصطفاف لكل الجهات بالمحافظة لتصويرها، وذلك فى إطار جاهزية المحافظة لمجابهة الأزمات وتقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.

كما استمع محافظ الأقصر لشرح تفصيلى عن اصطفاف كامل بنسبة 50% لكل مراكز ومدن المحافظة وبمشاركة جهات آخرى، مثل شركة مياه الشرب ومرفق الإسعاف وشركة الكهرباء، وذلك بمنطقة الحسينية بمركز الطود جنوب محافظة الأقصر وشاهد فيديو لهذا الاصطفاف، وسيناريو حى لإخلاء مدرسة تعليم أساسي بمركز أرمنت.

وخلال الاجتماع طالب محافظ الأقصر بزيادة نسبة الاصطفاف إلى 65%، وزيادة الجهات المشاركة كما وجه بالاهتمام باللافتات الموجودة أمام كل جهة وطباعتها بشكل يليق بالحدث، وتجهيز الأعلام ومراجعة موقع الاصطفاف مع مديرية الطرق ورش الطريق بالمياه وتسويته في حال إذا ما احتاج مع ضرورة زيارة موقع الاصطفاف على الطبيعة خلال الأسبوع الجارى، كما وجه محافظ الأقصر بمشاركة جهات أخرى والتزام الأشخاص بالوقوف فى أماكنهم أمام كل جهة يمثلونها.



المشروع الإستراتيجي لإصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ



متابعة المشروع الإستراتيجي لإصطفاف المعدات لمواجهة الأزمات والطوارئ