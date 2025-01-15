محافظ جنوب سيناء يتفقد تجهيزات المعروضات اليدوية السيناوية بمهرجان الهجن

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم فعاليات اليوم الأول من انطلاق سباقات الهجن، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات لا تقتصر فقط على تعزيز الهوية الثقافية والتراثية، بل تسهم أيضًا في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لسكان المحافظة، خصوصًا المهتمين بهذه الرياضة.

وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام برياضة الهجن وإحياء التراث البدوي لما لها من مردود إيجابي على تنشيط السياحة، خاصة لعشاق هذه الرياضة على مستوى العالم.

وقام المحافظ بجولة تفقدية بقرية التراث البدوى لمتابعة الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة بالمعروضات اليدوية السيناوية، قبل افتتاحها غدا بحضور محافظ جنوب سيناء ووزير الشباب والرياضة نائبا عن رئيس الوزراء الذي تقام الفعاليات برعايته وبحضور كبار الشخصيات والإعلاميين والكتاب وعدد من رؤساء اتحادات الهجن بالدول العربية، مؤكدا ضرورة تنوع المعروضات السيناوية والمعروضات من المحافظات الأخرى تمهيدا لاشتراكهم في المعارض العربية، وشدد المحافظ علي ضرورة الاستمرارية والاستدامة لجميع العارضين.

ووجه المحافظ بضرورة أن تكون منطفة التراث بمثابة نقطة انطلاق لجميع انشطة المنطقة بما فيها رياضة السفاري الجبلي والاستعانة وتطوير خدمات مثل الإسعاف والدفاع المدني والحريق وأعمال الصيانة والتجميل بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ الوحدة البيطرية بمنطقة الهجن استعداد لافتتاحها موجها بضرورة تشغيلها بصفة مستمرة لخدمة الحيوانات الاليفة الاخرى مثل علاج الكلاب والقطط والخيل للمقيمين بشرم الشيخ.

يشار إلي أن المهرجان العربي للهجن والتراث ينظم برعاية رئيس الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، بمشاركة 6 دول عربية السعودية، الإمارات والأردن، البحرين، قطر، الكويت وتونس والجزائر إلى جانب مشاركة 17 محافظة مصرية.

وذلك في إطار "عيد الهجن"، الذي يحتفل فيه بذكرى افتتاح مضمار الهجن بشرم الشيخ على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم افتتاح المضمار رسميًا في إحدى الفعاليات الكبرى التي شهدت حضور الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلي ان هذه الذكرى مناسبة سنوية لإحياء التراث وتعزيز رياضة الهجن، التي تحظى باهتمام كبير من مختلف البلدان العربية، حيث كان افتتاح الرئيس للمضمار إشارة انطلاق هذه الرياضة بشكل عالمي على أرض مصر.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلي أنه تم إنشاء مضمار سباقات الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ عام 2020 بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه وتم تطوير منصة المضمار في عام 2022 بتكلفة 27 مليون جنيه، وتم الانتهاء أيضا من إنشاء (قرية التراث البدوي – أماكن إيواء الهجن – مسجد الهجن – الوحدة البيطرية بالهجن) عام 2024، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها سباقات الهجن في شرم الشيخ، والتي جعلت مضمار الهجن ملتقى دوليًا لممارسة واحدة من أهم الرياضات التراثية في الوطن العربي، هذه الرياضة تحظى بإقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم، حيث يحرصون على حضور الفعاليات ومشاهدة العروض المميزة.

وأكد المحافظ حرصه استمرار رياضة الهجن في مدينة السلام، وشدد على أهمية الظهور بصورة مشرفة راقية تعكس قدرة مصر على تنظيم فعاليات دولية متميزة، بما يعزز من مكانتها كوجهة رائدة للسياحة التراثية والرياضية على مستوى العالم.