محافظ الوادى الجديد يتفقد محطة رفع المياه بمنطقة بحيرات باريس

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

استكمالًا لمتابعة الخدمات المُقدّمة بالمنطقة، تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التشغيل التجريبي لمحطة رفع المياه المُقامة بنطاق منطقة بحيرات باريس، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من المسئولين المعنيين.

واطمأن على سير العمل بها واستقرار أعمال التشغيل، مُوجّهًا بطرح مناقصة عاجلة لإقامة محطة الرفع الثانية لخدمة المشروعات القائمة، وذلك ضمن جهود المحافظة لدعم وتعزيز مناخ الاستثمار الجاد، وتيسير عمل المستثمرين.

وفى سياق متصل، قام محافظ الوادي الجديد، ترافقه لجنة من المحافظة برئاسة اللواء رمضان هنداوي مساعد المحافظ للانضباط المالي والإداري وعددٌ من المسئولين المعنيين، بتفقّد مشروعات الاستثمار الزراعي بمنطقة بحيرات باريس، وذلك بناءً على الشكاوى المتكررة من سماسرة الأراضي وبيع الأراضي بنطاق المنطقة بطريقة غير قانونية؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للشركات بعد انتهاء المهلة الممنوحة والتي انتهت في الأول من يناير الجاري، وذلك ضمن جهود المتابعة المستمرة لجدية تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

وشدّد المحافظ على عرض تقرير تفصيلي بالموقف التنفيذي ونسب التنفيذ بكل شركة والعرض على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كما أشاد بالمشروعات الجادة، مؤكدًا أن المحافظة تقوم بتوفير التسهيلات والخدمات المطلوبة لدعم هذه المشروعات وتيسير عملها.



محافظ الوادي الجديد يتفقد محطة رفع المياه بمنطقة بحيرات باريس