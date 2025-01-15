محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيريا مع أهالى حاجر الأقالتة لبحث مطالبهم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة في مدينة القرنة، تفقد خلالها قرية حاجر الأقالتة وتل بلال وعقد لقاء جماهيري مع الأهالي استجاب خلاله لعدد من مطالبهم، حيث أعلن عن الموافقة على تخصيص أرض مساحتها 14 قيراطا لإقامة مدرسة تعليم أساسي بنجع عليو بقرية حاجر الأقالتة بعد العرض علي المجلس التنفيذي للمحافظة تمهيداً لاستصدار القرار، وذلك استجابة لطلب الأهالي خلال المؤتمر الجماهيري الذي تم انعقاده بالقرية لعرض مطالبهم.

كما أعلن محافظ الأقصر، خلال اللقاء الجماهيري مع أهالي قرية حاجر الأقالتة عن اتخاذ خطوات جادة لتلبية طلب الأهالي الخاص بتخصيص أرض مساحتها نصف فدان "تبرع"، لإقامة مجمع معاهد أزهرية بنين وفتيات، مؤكداً أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما أنه سيتم إدراج القرية ضمن مشروع الصرف الصحي موجهاً مسؤولي الطرق والكهرباء ورئيس مدينة القرنة، بتنفيذ خطة تمهيد وإصلاح الطرق وصيانة أعمدة الإنارة وتكثيف الإضاءة بالقرية.

واستجابة لطلب الأهالي بمعاينة منطقة تل بلال، قام المحافظ بتفقد المنطقة لبحث ودراسة فض التشابك وتحديد الحدود المساحات الخاصة بين المحافظة وأهالي نجع عليوه ومنطقة تل بلال والأثار، مشيرًا إلى بحث ودراسة الأمر بجدية بالتنسيق مع الآثار وهيئة المساحة، واختتم المحافظ جولته بالقرنة بتفقد عدد من الطرق والشوارع ومداخل المدينة، معلنا عن تبطين جزء من ترعة أصفون في مدخل القرنة الشرقي بجوار المرور بالقرب من مدخل قرية البعيرات.

ورافق المحافظ في جولته، الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ ومصطفي جبريل رئيس مدينة القرنة، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة والمهندس عبد الله بكري مدير العمليات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، ومن أهالي قرية حاجر الاقالته جلال عبد العزيز عمدة القرية.



زيارة المحافظ ونائبه لقرية حاجر الأقالته



محافظ الأقصر يعقد لقاء جماهيري مع أهالي حاجر الأقالتة