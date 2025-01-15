محافظ الأقصر ونائبه يشهدان تدريبا عمليا على مواجهة أزمات الشتاء.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ونائبه الدكتور هشام أبو زيد، اليوم الأربعاء، فعاليات التدريب العملى المشترك لمواجهة الأزمات والكوارث بمدينة الطود، والذي شاركت فيه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجالس المدن وهيئات الإسعاف والمطافي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع المحافظ خلال الفعاليات المشاركة في تنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات، وذلك للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، ضمن استعداداًت المراكز والمدن لتنفيذ « المشروع الاستراتيجي لاصطفاف المعدات» وفقاً للكتاب الدوري رقم 6243/3 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وأكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أن أهمية هذا الاصطفاف يأتي بهدف مراجعة جاهزية كافة المُعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية ومجابهة التغيرات المُناخية، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث، وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وكان قد طالب محافظ الأقصر بزيادة نسبة الاصطفاف إلى 65%، وزيادة الجهات المشاركة كما وجه بالاهتمام باللافتات الموجودة أمام كل جهة وطباعتها بشكل يليق بالحدث، وتجهيز الأعلام ومراجعة موقع الاصطفاف مع مديرية الطرق ورش الطريق بالمياه وتسويته فى حال إذا ما احتاج مع ضرورة زيارة موقع الاصطفاف على الطبيعة خلال الأسبوع الجارى، كما وجه محافظ الأقصر بمشاركة جهات أخرى والتزام الأشخاص بالوقوف فى أماكنهم أمام كل جهة يمثلونها.

وكان قد تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وحاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، تجهيزات اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمدينة الأقصر، المشاركة في تنفيذ المشروع الإستراتيجي لاصطفاف المعدات، وذلك للتأكد من استعداد المعدات ومدى جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ، وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف إستعداداًت المراكز والمدن لتنفيذ « المشروع الاستراتيجي لاصطفاف المعدات» وفقاً للكتاب الدوري رقم 6243/3 الصادر من وزارة التنمية المحلية.



التدريب العملى لمواجهة الأزمات والكوارث بفصل الشتاء



متابعة التدريب العملى لمواجهة الأزمات والكوارث بفصل الشتاء



فعاليات التدريب العملى لمواجهة الأزمات والكوارث بفصل الشتاء