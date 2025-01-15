محافظة الإسكندرية تكثف حملات تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية بتكثيف حملاتها لتطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار وذلك استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين بعدد من المناطق المتفرقة، وتنفيذًا لاستراتيجية الدولة والمنظمات الصحية العالمية لتكون مصر خاليه من مرض السعار عام 2030.

وفى هذا الإطار نفذت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، حملة موسعة لتطعيم كلاب الشوارع بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الرفق بالحيوان وذلك بنطاق أحياء (العجمي، ووسط، وشرق، والجمرك).

وأكدت محافظة الإسكندرية، أن مديرية الطب البيطرى مستمرة في تنفيذ حملات تطعيم كلاب الشوارع ضمن خطة شاملة يتم فيها تغطية واستهداف كافة المناطق لتصبح مصر خالية من مرض السعار عام 2030.