ليس الأصعب.. متى يتم تصنيف العدوى على أنها وباء.. فيديو

فاطمة ياسر

استضاف اليوم السابع فى ندوة لقسم الصحة الدكتور إسلام عنان استشارى علم الأوبئة، للحديث عن الفيروسات فى الشتاء وطرق الوقاية، فى البداية أوضح مفهوم الوباء ومتى يتم تصنيف العدوى على أنها وباء.

-متي يتم تصنيف العدوي علي إنها وباء

أكد الدكتور إسلام عنان أن هناك تسلسل معين لكلمة أوبئة، حيث يوجد مرض وبائي وآخر غير وبائي، حسب سرعة نقل العدوى وانتشارها الجغرافى.



وأوضح أن أي مرض معدي مثل نزلات البرد ينتقل من شخص لآخر، وينتشر نتيجة احتكاك المريض بالأشخاص يصل لمرحلة معينة فيكون "متفشي"، فيزيد التفشي ويصبح لندخل في مرحلة الوباء ثم يزداد أكثر إلى درجة الخروج عن السيطرة ليصبح جائحة عالمية بسبب سرعة الانتشار وتجاوزها الحدود .

والجائحة تعني أن هذا الوباء لم يتم السيطرة عليه، أي لا يوجد له أي حدود ولا فواصل، والإصابات تؤدي للوفاة، أو دخول مستشفي في حالة خطيرة، فكل هذه العوامل عندما تتحد في مرض واحد بدون وجود لقاح وعلاج فهذا يعني جائحة عالمية.

وأوضح أن هذا الأمر شاهدناه خلال جائحة كورونا، وتم تصنيفها على أنها جائحة، ولكن الآن العالم خالي من أي جوائح.

واوضح ان هناك بعض التحذيرات من قبل منظمة الصحة العالمية لبعض الأمراض مثل جدري القرود.