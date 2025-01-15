قوى الأمن الفلسطينية: القصف الإسرائيلى على جنين مخطط له مسبقا لإفشال جهودنا لحفظ الأمن

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أكد الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية العميد أنور رجب، أن القصف الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية الثلاثاء؛ مخطط له مسبقا لـ "خلط الأوراق وإفشال جهودنا كافة لحفظ الأمن".

وقال العميد أنور رجب - في بيان تعقيبا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، حسبما أذاعت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم - إن جيش الاحتلال أقدم على قصف مخيم جنين بالصواريخ، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين؛ "في تدخل سافر ومخطط له مسبقًا من أجل خلط الأوراق وإفشال الجهود التي تُبذل في سبيل حفظ الأمن والنظام واستعادة الحياة إلى طبيعتها، كما يعكس نوايا الاحتلال المبيتة لتعطيل كل مسعى وطني يسهم في حماية شعبنا".

وأضاف أن هذا القصف يأتي "في ظل التقدم الذي تحرزه المؤسسة الأمنية لفرض الأمن والنظام وبسط سيادة القانون ضمن إطار عملية (حماية وطن)، وفي ظل المرونة التي أبدتها المؤسسة الأمنية مع المبادرة التي أطلقها المجتمع المحلي في مدينة جنين لمعالجة الأوضاع الراهنة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان، أن طائرة حربية نفذت هجومًا استهدف منطقة جنين في الضفة الغربية.

وتعتبر هذه الهجمات الجوية تطورًا جديدًا في طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث كانت العمليات البرية أكثر شيوعا في السابق.