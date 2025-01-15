فوائد الحبة السوداء فى الشتاء

وفي سياق ذاته حذر تقرير نشر في موقع هيلث لاين الطبي من الإفراط في تناول حبه البركة أو الحبة السوداء، وذلك لأن الكميات الكبيرة منها قد تؤدي الى مشكلات صحية وقد تضر بعض الأشخاص.

وفقا للتقرير فإن الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة عليهم ألا يزيدوا من تناول حبة البركة والإفراط فيها، فقد تسبب تحسسا لدى بعض الأشخاص الذين لديهم بعض عوامل الحساسية، كما تسبب مشكلات هضمية معوية، كما أنها قد تسبب بعض الاضطرابات في مستويات ضغط الدم لذا يجب تناولها بكمياتها المتزنه للاستفاده القصوى من فوائدها.