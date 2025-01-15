غرفة بارون وأثاث جديد.. ميلانيا ترامب تكشف كيف ستغير البيت الأبيض فى 5 ساعات

كتبت ـ نهال أبو السعود

في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، كشفت ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب الذى سيتولى مهام منصبه في 20 الشهر الجارى، ما اذا كانت ستنضم الى زوجها في البيت الأبيض بدوام كامل خلال ولايته الثانية والتغييرات التى ستدخلها على المنزل الرئاسى.

قالت ميلانيا ترامب البالغة من العمر 54 عام أنها ستقسم وقتها بين واشنطن ونيويورك وفلوريدا خلال السنوات الأربع المقبلة بسبب مسؤولياتها المختلفة رغم انها تخطط لجعل أحد المنازل مقرا رئيسيا لإقامتها عقب تنصيب ترامب.

عندما سئلت عن المكان الذي ستقضي فيه معظم وقتها فى منصبها الجديد، قالت ميلانيا: "سأكون في البيت الأبيض. وعندما أحتاج إلى أن أكون في نيويورك، سأكون في نيويورك. وعندما أحتاج إلى أن أكون فى بالم بيتش، سأكون فى بالم بيتش. أولويتى الأولى هي أن أكون أمًا، وأن أكون سيدة أولى، وأن أكون زوجة".

علقت ميلانيا أيضًا على ما إذا كان ابنها، بارون ترامب، سينضم إليهم فى البيت الأبيض بعد ان انتقل مؤخرًا من قصر العائلة في مارالاجو في بالم بيتش إلى مدينة نيويورك، حيث يدرس فى كلية ستيرن لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك قائلة أن بارون اختار العيش فى برج ترامب، مقر إقامة عائلته في وسط مانهاتن، حيث بدأ عامه الأول فى الكلية.

و رغم إقامة بارون في مانهاتن، سيكون لديه غرفة فى 1600 شارع بنسلفانيا حتى يتمكن من "الحضور والزيارة" كما يحلو له، كما قالت ميلانيا، واضافت: " أشعر كأطفال، أننا نمتلكهم حتى يبلغوا 18 أو 19 عامًا. نعلمهم، ونرشدهم، ثم نعطيهم الأجنحة للطيران"، وأضافت: "أنا دائمًا أحترم نعم ولا بارون، وما يحب أن يفعله، وأين يحب أن يكون".

بالنسبة لعملية نقل أغراضها إلى البيت الأبيض، قالت ميلانيا أن الأمر سيكون أسهل في المرة الثانية، واضافت: "الفرق هو أنني أعرف إلى أين سأذهب. أعرف الغرف التى سنعيش فيها، وأعرف العملية كانت المرة الأولى صعبة لم يكن لدينا الكثير من المعلومات، لكن هذه المرة لدي كل شيء. لدي الخطط، ويمكنني الانتقال، لقد حزمت أمتعتى بالفعل، واخترت بالفعل الأثاث الذى يجب وضعه، لذا فإن الانتقال مختلف تمامًا هذه المرة، في المرة الثانية".

وأشارت ميلانيا إلى أن "فريق الانتقال" لديه خمس ساعات فقط لنقل الرئيس جو بايدن وعائلته ونقل دونالد ترامب وعائلته في 20 يناير، وهو يوم التنصيب.