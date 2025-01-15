سويسرا تشارك في جهود منع الدخول غير القانوني للمسافرين جوا إلى منطقة شنجن

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تبدأ سويسرا المشاركة في جهود مكافحة دخول المسافرين جوا بشكل غير قانوني إلى منطقة شنجن وكذلك منع من قد يشكلوا تهديدا أمنيا.

ووافق المجلس الاتحادي - حسبما أوردت إذاعة "لاك" السويسرية اليوم /الأربعاء/ - على قواعد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنقل المعلومات المسبقة.

واعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة جديدة لتوحيد متطلبات جمع ونقل المعلومات المسبقة عن الركاب وسيؤدي هذا التنسيق إلى تحسين دقة وإحكام البيانات التي تم جمعها.

من جانبها، اكدت الحكومة السويسريرة في بيان أنه كدولة منضمة إلى منطقة شنجن، يتعين على سويسرا أن تتبنى هذه القواعد الجديدة.

وبالنسبة لجميع الرحلات الجوية من دولة ثالثة إلى سويسرا، يجب على شركات الطيران جمع معلومات الركاب تلقائيا ونقلها مركزيا إلى السلطات الوطنية، مع احترام حماية البيانات.

ومن المقرر تعديل القانون السويسري وينبغي إرسال التغييرات للتشاور بشأنها في شهر نوفمبر عام 2026 على أبعد تقدير.