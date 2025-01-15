سول: الرئيس يون يدعي أن الأحكام العرفية ليست جريمة فى رسالة بخط يده نشرها بعد توقيفه

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ادعى الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" اليوم الأربعاء أن «الأحكام العرفية ليست جريمة»، واصفا محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا بأنها من أعمال الحكم .

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " في رسالة كتبها بخط يده ونشرها بعد توقيفه .

وكرر "يون" ادعاءاته السابقة في منشور على "فيسبوك"، بعد ساعات من توقيفه من قبل المحققين لاستجوابه بشأن تهمة التمرد في سياق مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 ديسمبر .

وكتب "يون" معلقا على صورة نشرها لرسالته المكتوبة بخط يده: «الأحكام العرفية ليست جريمة. الأحكام العرفية هي ممارسة للسلطة الرئاسية للتغلب على أزمة وطنية».

وقال "يون"، الذي تم إيقافه عن ممارسة مهامه منذ أن أقالته الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر، بأن إقالته استندت إلى رواية تساوي بين إعلان الأحكام العرفية والتمرد، قائلا إنها «سخيفة حقا» .

كما انتقد أيضا سحب المعارضة مؤخرا لتهمة التمرد في دعوى العزل أمام المحكمة الدستورية، واصفا إياها بـ «العزل الاحتيالي».

ونشر "يون" الرسالة في الوقت الذي رفض فيه الإدلاء بأقواله أثناء استجوابه أمام مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين.