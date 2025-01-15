" زراعة الإسكندرية" تنظم قافلة توعوية للمزارعين لمكافحة الآفات وزيادة إنتاجية القمح

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، تنفيذ قافلة إعلام ريفى بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية وإدارة البيئة بالمحافظة بعنوان " التوعية لمحصول القمح وإعادة تدوير المخلفات الزراعية " بمنطقة مريوط - زمام إدارة العامرية الزراعية، بحضور جمهور المزارعيين بالمنطقة ، وبحضور كلاً من الدكتور رمضان موسى أستاذ مكافحة الحشائش بمركز البحوث الزراعية ، والدكتورة إيمان السعيد مسئول الإعلام والتوعية البيئية بوزارة شئون البيئة ديوان عام محافظة الإسكندرية، وأيمن فتحي أخصائي المحصول بإدارة العامرية الزراعية .
حيث تم وضع التوصيات اللآزمة فى هذه المرحلة من عمر النبات وشرح الآتي :-
- أهمية رية المحاياه في هذه المرحلة العمريه للنبات .
- الحشائش الرفيعه والعريضة وكيفية التخلص منها و ميعاد المكافحه .
- التنبية على ضرورة مكافحه الحشائش فور ظهورها .
- أهم المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة للمكافحه المتكاملة للحشائش .
- المخاطر الناجمة عن عمليات خلط مبيدات الحشائش مع بعضها البعض أو خلطها مع المغذيات والمبيدات الأخرى .
- أساليب تدوير المخلفات الزراعية للإستفادة منها دون الإضرار بالبيئة .
- الطرق السليمة للتخلص من عبوات رش الحشائش الفارغة بطرق لا تتسبب فى تلوث البيئة .
و بالمرور تلاحظ أن المحاصيل بحالة جيدة ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية .
يأتى ذلك في إطار إهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول إستراتيجى هام والعمل على زيادة إنتاجية الفدان ، و تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية ، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، وبتوجيهات المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس و الدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد والدكتور أحمد راضي مدير إدارة العامرية الزراعية .