" زراعة الإسكندرية" تنظم قافلة توعوية للمزارعين لمكافحة الآفات وزيادة إنتاجية القمح

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، تنفيذ قافلة إعلام ريفى بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية وإدارة البيئة بالمحافظة بعنوان " التوعية لمحصول القمح وإعادة تدوير المخلفات الزراعية " بمنطقة مريوط - زمام إدارة العامرية الزراعية، بحضور جمهور المزارعيين بالمنطقة ، وبحضور كلاً من الدكتور رمضان موسى أستاذ مكافحة الحشائش بمركز البحوث الزراعية ، والدكتورة إيمان السعيد مسئول الإعلام والتوعية البيئية بوزارة شئون البيئة ديوان عام محافظة الإسكندرية، وأيمن فتحي أخصائي المحصول بإدارة العامرية الزراعية .

حيث تم وضع التوصيات اللآزمة فى هذه المرحلة من عمر النبات وشرح الآتي :-

- أهمية رية المحاياه في هذه المرحلة العمريه للنبات .

- الحشائش الرفيعه والعريضة وكيفية التخلص منها و ميعاد المكافحه .

- التنبية على ضرورة مكافحه الحشائش فور ظهورها .

- أهم المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة للمكافحه المتكاملة للحشائش .

- المخاطر الناجمة عن عمليات خلط مبيدات الحشائش مع بعضها البعض أو خلطها مع المغذيات والمبيدات الأخرى .

- أساليب تدوير المخلفات الزراعية للإستفادة منها دون الإضرار بالبيئة .

- الطرق السليمة للتخلص من عبوات رش الحشائش الفارغة بطرق لا تتسبب فى تلوث البيئة .

و بالمرور تلاحظ أن المحاصيل بحالة جيدة ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية .

يأتى ذلك في إطار إهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول إستراتيجى هام والعمل على زيادة إنتاجية الفدان ، و تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية ، والدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، وبتوجيهات المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس و الدكتورة دعاء خميس محمد مدير إدارة شئون الإرشاد والدكتور أحمد راضي مدير إدارة العامرية الزراعية .



