اليوم السابع
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الأربعاء، 15 يناير 2025 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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" زراعة الإسكندرية" تنظم قافلة توعوية للمزارعين لمكافحة الآفات وزيادة إنتاجية القمح

الأربعاء، 15 يناير 2025 01:37 م
" زراعة الإسكندرية" تنظم قافلة توعوية للمزارعين لمكافحة الآفات وزيادة إنتاجية القمح جانب من الندوة
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، تنفيذ قافلة إعلام ريفى بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية وإدارة البيئة بالمحافظة بعنوان " التوعية لمحصول القمح وإعادة تدوير المخلفات الزراعية " بمنطقة مريوط - زمام إدارة العامرية الزراعية، بحضور جمهور المزارعيين بالمنطقة ، وبحضور كلاً من الدكتور رمضان موسى أستاذ مكافحة الحشائش بمركز البحوث الزراعية ، والدكتورة إيمان السعيد مسئول الإعلام والتوعية البيئية بوزارة شئون البيئة  ديوان عام محافظة الإسكندرية، وأيمن فتحي  أخصائي المحصول بإدارة العامرية الزراعية .

حيث تم وضع التوصيات اللآزمة فى هذه المرحلة من عمر النبات وشرح الآتي :-
- أهمية رية المحاياه في هذه المرحلة العمريه للنبات .
- الحشائش الرفيعه والعريضة وكيفية التخلص منها و ميعاد المكافحه  .
- التنبية على ضرورة مكافحه الحشائش فور ظهورها .
- أهم المبيدات الموصي بها من قبل الوزارة للمكافحه المتكاملة للحشائش .
- المخاطر الناجمة عن عمليات خلط مبيدات الحشائش مع بعضها البعض أو خلطها مع المغذيات والمبيدات الأخرى .
- أساليب تدوير المخلفات الزراعية للإستفادة منها دون الإضرار بالبيئة .
- الطرق السليمة للتخلص من عبوات رش الحشائش الفارغة بطرق لا تتسبب فى تلوث البيئة .
و بالمرور تلاحظ أن المحاصيل بحالة جيدة ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية .

يأتى ذلك في إطار إهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول إستراتيجى هام والعمل على زيادة إنتاجية الفدان ، و تحت رعاية  الفريق  أحمد خالد حسن  محافظ الإسكندرية ، والدكتور  إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، وبتوجيهات المهندسة  تريزه سعد عطا الله  مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس و الدكتورة  دعاء خميس محمد مدير إدارة  شئون الإرشاد والدكتور أحمد راضي مدير إدارة العامرية الزراعية .


 







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