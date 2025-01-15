رصف الشوارع بمنطقة المعزل القديم بمدينة ديروط بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تواصل الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمحافظة في تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن الخطة الموضوعة لتطوير منظومة الطرق ورفع كفاءتها لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.



وأشار محافظ اسيوط ،إلى ضرورة متابعة مراحل تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على جودة الأعمال تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.



وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بقيادة مصطفى علي رئيس المركز قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال فرد الطبقة السطحية الإسفلتية لشوارع منطقة المعزل القديم بمدينة ديروط ضمن أعمال الخطة الإستثمارية العام المالي 2024 /2025 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والرفع عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة مشدداً على الإلتزام بالمواصفات والمعايير الفنية القياسية المقررة لأعمال الرصف على أن يتم نهود الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.

