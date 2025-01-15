رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المعزول يصف إعلان الأحكام العرفية بأنه فعل "خاطئ"

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اعتذر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المعزول " هان دوك-سو " اليوم /الأربعاء/ عن فرض الرئيس "يون سيوك-يول" للأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الماضي، ووصفه بأنه "خطأ" وينطوي على مشاكل إجرائية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أدلى (هان) بهذه التصريحات في جلسة خاصة للجنة البرلمانية للنظر في إعلان يون للأحكام العرفية في وقت سابق من اليوم، بعدما احتجز المحققون الرئيس (يون) للاستجواب".

وأعرب هان عن أسفه على المشاركة في هذا الفعل وعدم تمكنه من منع الموقف من الوصول إلى هذه النقطة.

وكان هان من بين المشاركين في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده يون قبل وقت قصير من إعلانه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر.. وقال إنه اقترح عقد الاجتماع لأنه يعتقد أن جميع أعضاء مجلس الوزراء سيعارضون الخطة.

وتولى هان منصب الرئيس المؤقت بعد عزل يون في 14 ديسمبر، ولكن البرلمان قام بعزله بعد أقل من أسبوعين.